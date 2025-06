Kvaratskhelia derubato nella casa di vacanze a Cannes (L’Equipe)

Uno spiacevole episodio per l’ex Napoli, ora al Psg, Khvicha Kvaratskhelia: mentre era in vacanza a Cannes, ha subito un furto in casa, con i gioielli che sono stati portati via. E’ accaduto sabato sera.

Kvaratskhelia derubato nella casa di vacanze a Cannes

Come riportato da L’Equipe:

Risparmiato e non convocato dalla Georgia dopo la vittoria in Champions League, Khvicha Kvaratskhelia si è presentato, nei giorni scorsi, nella regione di Cannes in compagnia del suo amico connazionale Zuriko Davitashvili. Ma la casa di vacanze dell’attaccante del Psg, presa in affitto, è stata svaligiata sabato sera. I gioielli, in particolare, sono stati rubati mentre in casa non c’era nessuno. Un’indagine preliminare è stata aperta dalla magistratura.

Dopo aver iniziato la stagione a Napoli, il georgiano può vantare la rara impresa di aver vinto due titoli nazionali – Serie A e Ligue 1 – nello stesso anno. E ha alzato la Champions League. Non male per un ragazzo che giocava nel Rustavi. Tutti conoscono le qualità di Kvaratskhelia da molto tempo; le sue capacità nell’uno contro uno e di rendersi pericoloso agli occhi dei portieri avversari. Figlio di un ex calciatore (anche se suo padre Badri giocava per l’Azerbaigian), il percorso di Kvaratskhelia verso la gloria potrebbe portarlo a vincere. Il 24enne ha fatto la differenza al Psg in Champions e non solo, portando la squadra a un livello superiore.