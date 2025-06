Kvaratskhelia è tra i sei indicati dal Guardian per il Pallone d’Oro: “Ha portato il Psg a un livello superiore”

Il Guardian ha pronosticato i sei contendenti al Pallone d’Oro di quest’anno. Tra questi, anche un po’ a sorpresa, c’è Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia tra i quotati per il Pallone d’Oro

Il quotidiano britannico scrive del georgiano ex Napoli, che ha fatto il triplete col Psg arrivando a gennaio e segnando un gol anche in finale di Champions:

Dopo aver iniziato la stagione a Napoli, il georgiano può vantare la rara impresa di aver vinto due titoli nazionali – Serie A e Ligue 1 – nello stesso anno. E ha alzato la Champions League. Non male per un ragazzo che giocava nel Rustavi. Tutti conoscono le qualità di Kvaratskhelia da molto tempo; le sue capacità nell’uno contro uno e di rendersi pericoloso agli occhi dei portieri avversari. Figlio di un ex calciatore (anche se suo padre Badri giocava per l’Azerbaigian), il percorso di Kvaratskhelia verso la gloria potrebbe portarlo a vincere. Il 24enne ha fatto la differenza al Psg in Champions e non solo, portando la squadra a un livello superiore.

Tra gli altri, il Guardian fa i nomi più “scontati”, che si rincorrono già da diversi mesi:

Mohamed Salah: George Weah rimane l’unico africano a vincere il premio, ma il Salah dell’ultima stagione potrebbe farcela. Ha segnato 29 gol e fornito 18 assist, guidando il Liverpool alla vittoria della Premier League. Per lui potrebbe essere l’ultima occasione, visti i suoi 33 anni.

Ousmane Dembélé: a 28 anni, sta dimostrando quello che si intravedeva quando fu preso dal Barcellona. In Francia, al Psg, è sembrato più a suo agio. Ha segnando 21 gol in 29 presenze in Ligue 1.

Raphinha: ricordate quel tizio che salvò il Leeds dalla retrocessione? Bene, ora è un serio contendente al Pallone d’Oro, cosa particolarmente strana dato che 12 mesi fa il Barcellona avrebbe voluto cederlo. Con Hansi Flick è diventato un calciatore chiave per il club. Sono 34 le reti in tutte le competizioni quest’anno.

Lamine Yamal: ci sono poche certezze nella vita, ma se Lamine Yamal non vincerà il Pallone d’Oro quest’anno, lo farà sicuramente in futuro. Il 17enne è un talento generazionale, già pieno di trofei. Nessuno difensore vuole giocare contro di lui.

Kylian Mbappé: attualmente poco quotato da alcuni bookmaker, Mbappé conserva però ancora molti ammiratori; è arrivato sesto lo scorso anno per il Pallone d’Oro e nessuno di quelli che sono finiti sopra di lui sono quotati quest’anno. Certo, il suo primo anno al Real Madrid può essere classificato come dimenticabile. Ha vinto la Supercoppa europea e la Coppa Intercontinentale. Ha segnato 31 gol in Liga in 34 presenze.