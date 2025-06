Juventus, incontro nel pomeriggio tra Comolli e Tudor: il croato va verso la conferma (Di Marzio)

Lo riporta Di Marzio: "L’idea è di proseguire insieme ma sarà determinante in ogni caso il Mondiale per Club"

Igor Tudor e la Juventus potrebbero proseguire ancora insieme. Dopo settimane di incertezza, con i bianconeri che avevano puntato prima su Conte poi su Gasperini, la soluzione può essere quella di continuare con il tecnico attualmente sotto contratto. Quest’oggi è andato in scena un incontro tra il nuovo dirigente Comolli e il croato, e l’esito è stato positivo. Lo ha annunciato il noto giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio sito. A seguire quanto scritto.

Juventus, Tudor verso la conferma: positivo l’incontro con Comolli

“Novità anche per quanto riguarda la panchina della Juventus: l’incontro avuto tra Comolli e l’allenatore Tudor è stato positivo. La volontà della Juventus è quella di proseguire con Igor Tudor sulla propria panchina. È quanto sta emergendo sempre di più nelle ultime ore per quanto riguarda l’allenatore della Juventus. Dopo l’incontro avuto nella giornata di mercoledì 4 giugno tra il nuovo direttore generale bianconero Comolli e l’allenatore ex Lazio, le sensazioni che filtrano sono sempre più positive. Questa è la linea tracciata. Sarà determinante in ogni caso il Mondiale per Club ma questa è l’idea dei bianconeri, che hanno messo da parte i pensieri su altri allenatori”.

Ciò conferma quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport qualche giorno fa, dopo una telefonata di Elkann al tecnico:

“Una telefonata allunga la vita. Quella partita dallo smartphone di proprietà di John Elkann e diretta a Igor Tudor ha avuto l’effetto di far salire in maniera esponenziale le quotazioni dell’attuale tecnico bianconero anche per la prossima stagione. Il grande capo della Signora ha votato la fiducia all’allenatore croato. Un modo diretto per spegnere le voci degli ultimi giorni e per far capire a Tudor che può ancora giocarsi le sue chance di restare”.