E ora Tudor può restare alla Juve (anche perché tutti hanno detto no). Elkann lo ha chiamato

Igor Tudor può restare alla Juve: arriva la telefonata da parte di John Elkann dopo giorni d’incertezze e chiacchiere. Tra Conte e Gasperini, alla fine, può essere il tecnico croato a spuntarla. Quest’ultimo ha il Mondiale per Club per giocarsi la conferma. Lo scrive quest’oggi La Gazzetta dello Sport. A seguire un estratto dell’articolo di Fabiana Della Valle.

Tudor può restare alla Juve, Elkann lo ha chiamato

“Una telefonata allunga la vita. Quella partita dallo smartphone di proprietà di John Elkann e diretta a Igor Tudor ha avuto l’effetto di far salire in maniera esponenziale le quotazioni dell’attuale tecnico bianconero anche per la prossima stagione. Il grande capo della Signora ha votato la fiducia all’allenatore croato. Un modo diretto per spegnere le voci degli ultimi giorni e per far capire a Tudor che può ancora giocarsi le sue chance di restare. D’altronde era stato lo stesso Elkann, ormai sempre più in prima linea nelle questioni che riguardano la Juventus, a spendersi due mesi fa per riportare a casa l’ex difensore in una veste differente, quella dell’allenatore, dopo l’esonero di Thiago Motta. L’ad di Exor stavolta è sceso in campo per rassicurarlo affinché non si faccia condizionare dal toto nomi dell’ultimo periodo, che certamente il tecnico non può aver gradito. L’idea di partenza della proprietà è andare avanti insieme a lui, per continuare il lavoro iniziato due mesi fa”.

Il Mondiale per Club sarà decisivo

“Tudor ha un contratto fino al 2026, che si è rinnovato automaticamente con la qualificazione alla Champions, la Juventus però ha la possibilità di liberarsi entro fine luglio pagando una penale. In questo momento però, sfumati il sogno Conte e il piano B Gasperini, Tudor è diventato il più accreditato per la panchina della Signora, banalmente perché conosce già la squadra, che si è schierata tutta dalla sua parte e non vorrebbe cambiare un altro tecnico in pochi mesi. Nelle prossime ore Igor incontrerà per la prima volta Comolli e il futuro dipenderà anche da quanto i due si piaceranno al primo impatto. Se non scatterà la scintilla allora la Signora potrebbe sì valutare altri profili per la panchina (Pioli in pole). La telefonata di Elkann è un ottimo biglietto da visita così come lo è il rapporto con Chiellini. Da oggi intanto si ricomincerà a parlare di campo, perché la stagione non è ancora finita. C’è un Mondiale per Club da affrontare negli Usa e la Juventus non vuole fare brutta figura. Tudor sa che è la sua grande opportunità per tenersi la Signora e non la sprecherà”.