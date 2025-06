Il presidente del Liverpool: «Il calcio è narrazione, e la Premier League è una bella storia da raccontare»

Il Times ha inseguito Tom Werner per 15 anni, per strappargli un’intervista. Per dire di quanto sia “unica” quella che pubblica oggi il giornale di Londra, indipendentemente dai contenuti. Werner ha 75 anni ed è il miliardario presidente americano del Liverpool (che quest’anno ha rivinto la Premier, anche senza Klopp). È anche il presidente del Fenway Sports Group, che possiede il club inglese e un sacco di altre cose tra cui i Boston Red Sox della Major League di Baseball, i Pittsburgh Penguins della National Hockey League, la Rfk Racing della Nascar e il Boston Common Golf della Tgl. E’ stato un dirigente tv leggendario. Quello che per esempio ha scoperto Robin Williams ingaggiandolo per fare l’alieno in “Mork & Mindy”. Indossa uno Swatch da 40 dollari perché “segna l’ora come qualsiasi altro orologio”.

Al Times dice che “la portata globale del Liverpool è di gran lunga la più grande della Premier League”. E racconta quanto sia in crescita il successo del calcio inglese negli Usa. “Mi considero un narratore e capisco il potere di una bella storia. È questa la lente attraverso cui guardo le trame dello sport e quelle della Premier League in particolare sono così avvincenti. È per questo che lo sport live è una parte così importante della nostra cultura. È unico in ciò che offre. Il motivo per cui la Premier League ha così tanto successo è perché mette in mostra i migliori giocatori del mondo, con trame sapientemente realizzate da reti come la Nbc. Qui (ossia negli Usa, ndr) hanno fatto un ottimo lavoro con la loro copertura”.

«Nessuno ha la forza attrattiva del Liverpool»

La Nbc ha pagato per i diritti di trasmissione della Premier 2,7 miliardi di dollari per sei anni. “La passione che i tifosi hanno per il calcio negli Stati Uniti è difficile da esprimere. In vista del Mondiale del 2026 è positivo quel che sta accadendo con il Mondiale per Club… forse non tutti lo stanno guardando ma sta comunque suscitando interesse”.

“Avere le partite della Premier in televisione negli Stati Uniti il ​​sabato e la domenica mattina è meraviglioso”, dice. È un po’ come fare colazione a Wimbledon. E la partita delle 16.30 di domenica è particolarmente attrattiva. Qui sulla costa orientale sono le 11.30 e la gente va nei bar e si gode la giornata. Nei prossimi dieci anni, credo che la Premier League avrà un enorme successo negli Stati Uniti. È un vantaggio il fatto che sempre più bambini giochino a calcio. È un vantaggio il fatto che così tante ragazze giochino.”

“Siamo pienamente consapevoli del potere globale del Liverpool. La portata del club in tutto il mondo è di gran lunga la più potente della Premier. Siamo l’unico club inglese ad aver superato i 500 milioni di visualizzazioni in televisione. La scorsa stagione sui social media abbiamo generato 1,7 miliardi di interazioni. Non si tratta di interazioni uniche, ma è comunque un numero enorme”.