Il Napoli ha virato su Lang dopo aver capito che il Bologna voleva vincere la lotteria con Ndoye (Gazzetta)

Il Napoli ha virato su Lang dopo aver capito che poteva impantanarsi con Ndoye (Gazzetta)

Quindi è Noa Lang il terzo acquisto del Napoli campione d’Italia. Dopo De Bruyne e Marianucci. Olandese, ala e cantante, giocatore del Psg Eindhoven club che non è stato lì a piantare troppe storie. Ha fatto il prezzo (25 milioni), il Napoli ha accettato e amen. Non come il Bologna che tratta Ndoye come se fosse un fuoriclasse.

Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Quando ha capito che lungo la Via Emilia ci sarebbe stato il rischio di rimanere ingolfati, il Napoli è uscito dagli equivoci, ha imboccato le strade del cielo e se ne è andato ad Eindhoven, che pure rientrava tra le zone da visitare su questa mappa internazionale. Per i tornanti, sulla fascia, non ci finirà – poi, chissà – Dan Ndoye, frenato dal desiderio del Bologna di mettere a bilancio una specie di biglietto della Lotteria: ma era da mesi, cinque per l’esattezza, che Giovanni Manna, il diesse, s’era invaghito di Noa Lang (26 appena compiuti), lo aveva radiografato in ogni sua interpretazione, ma dinnanzi alla resistenza del Psv s’era poi dovuto arrendere. In una giornata piena di cose, soprattutto di riflessioni, di telefonante incrociate con De Laurentiis e Conte, di valutazioni profonde e anche di calcoli, Manna ha suggerito di virare, inversione ad U, e di prendersi l’ala che alla pari con Ndoye lo stimolava di più: «Trattiamo?».

