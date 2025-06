Mondiale per Club, decine di migliaia di biglietti invenduti per la sfida inaugurale

The Athletic riporta che l'ultima mossa disperata della Fifa è quella di offrire fino a quattro biglietti omaggio per la partita inaugurale con l'acquisto di un biglietto al prezzo ridotto per studenti di 20 dollari

Mancano solo pochi giorni all’inizio della nuova competizione Mondiale per Club targata Fifa, ma l’atmosfera è tutt’altro che entusiasta. Il grande progetto voluto da Gianni Infantino mostra già le prime crepe ancora prima del fischio d’inizio. La scelta del periodo, l’inflazione del calendario calcistico e il disinteresse del pubblico americano stanno producendo l’effetto opposto rispetto alle attese: stadi imponenti ma vuoti, entusiasmo ai minimi storici e un torneo che, per ora, non ha trovato il suo pubblico.

Secondo quanto riportato da The Athletic, a meno di una settimana dall’inizio del torneo negli Stati Uniti, decine di migliaia di biglietti risultano ancora invenduti, in particolare per la gara inaugurale tra l’Inter Miami e l’Al-Ahly. La partita si giocherà all’Hard Rock Stadium di Miami, una struttura da oltre 65.000 posti, ma secondo alcune stime interne alla Fifa, i biglietti effettivamente venduti per il debutto si aggirano intorno ai 20.000-25.000, nonostante la presenza di star come Leo Messi, Luis Suárez e Sergio Busquets.

“la Fifa ha venduto i biglietti in prevendita generale per la rinnovata Coppa del Mondo per Club a 32 squadre con un modello di prezzo dinamico, un sistema in cui i prezzi fluttuano in base alla domanda, e il calo dei prezzi per alcune partite è indicativo delle difficoltà della FIFA nel riempire gli stadi”.

Prezzi del mondiale per Club in caduta libera

“Martedì scorso, la partita dell’Inter Miami contro l’Al-Ahly era scesa a 55 dollari, secondo i prezzi di Ticketmaster, il portale che la FIFA utilizza per vendere i biglietti per il torneo. Questo prezzo era la metà di quello disponibile a maggio, mentre i biglietti costavano 230 dollari per il posto più economico a gennaio e 349 dollari dopo il sorteggio di dicembre. La FIFA spera ora che i prezzi ridotti attirino il pubblico durante un’offensiva pubblicitaria nell’ultima settimana prima del torneo.”

L’ultima mossa disperata è arrivata proprio in queste ore: agli studenti del Miami Dade College è stata inviata una promozione esclusiva. Con l’acquisto di un biglietto scontato a 20 dollari, si ricevono fino a quattro biglietti omaggio. Di fatto, chi aderisce potrà assistere al match per appena 4 dollari a testa. L’iniziativa nasce nell’ambito di una collaborazione tra Fifa e il college annunciata nel 2024, che include anche stage e attività culturali.

Oltre a quelli della serata di apertura, i prezzi per gli altri match del torneo restano piuttosto alti: Real Madrid-Pachuca parte da 132 dollari, Bayern-Boca Juniors da 136, e le sfide tra i top club europei e sudamericani arrivano fino ai 250 dollari. Solo alcune gare della fase a gironi, come Palmeiras-Al-Ahly o Benfica-Auckland City, offrono prezzi realmente accessibili, in certi casi anche inferiori ai 30 dollari.