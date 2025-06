Il ct scozzese sull’infortunio di McTominay: «una lieve distorsione»

Alfredo Pedullà riporta l’intervento in conferenza stampa del ct scozzese, Steve Clarke, a proposito dell’infortunio di McTominay: «Sembra che abbia subito una leggera distorsione al ginocchio, quindi sta avendo un po’ di dolore».

L’infortunio

Il centrocampista anglo-scozzese ha subito l’infortunio durante una partita amichevole, come riferisce Pedullà sul proprio sito: «Si è fermato Scott McTominay. Il centrocampista ha accusato un problema nell’amichevole della sua Scozia contro l’Islanda di venerdì 6 giugno. Secondo quanto riportato da ‘The Scottish Sun’, il centrocampista del Napoli è uscito dal campo zoppicando e non si è allenato regolarmente in questi giorni».

Addio al ritiro

Secondo un articolo su The Scottish Sun: «McTominay sembrava in cattive condizioni mentre zoppicava via». Riporta inoltre che lui e l’attaccante Kieran Tierney «salteranno la trasferta e che nessuno dei due verrà sostituito nella squadra». Ecco la nota sull’addio al ritiro riportata sul sito di Pedullà: «Aggiornamento sulla squadra. Scott McTominay e Kieran Tierney hanno lasciato entrambi il ritiro della Nazionale scozzese per infortunio».

McTominay uno scozzese napoletano. Da Felice Sciosciammocca a Scott McTominay.

C’è il suo doppio timbro sulla vittoria del Napoli sul Torino (2-0) nel giorno in cui l’Inter perde contro la Roma. Il Napoli si è messo sul divano domenica scorsa dopo aver battuto a fatica il Monza, a meno tre dall’Inter, e si è rialzato oggi pomeriggio con la possibilità di portarsi a più tre. E così è stato: Napoli 74, Inter 71. Ma mancano ancora quattro giornate. Tutto può ancora succedere. È un campionato diverso, in cui tutti giocano ogni partita alla morte. Senza dimenticare che nel Napoli l’ecatombe degli infortuni non si placa: oggi si sono fatti male Anguissa e Buongiorno, non proprio due gregari. Conte forza il ritorno di Buongiorno per l’indisponibilità di Raspadori. Un rischio pagato a caro prezzo: il difensore centrale esce nella ripresa toccandosi l’interno coscia. Potrebbe essere un infortunio muscolare. È un Napoli modello Enrico Toti. Va avanti ed è primo nonostante tutto e tutti.