McTominay al Manchester United non ha avuto il rispetto che meritava (Robertson)

Il capitano della Scozia Andy Robertson ha vinto quest’anno la Premier col Liverpool e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo connazionale Scott McTominay che, secondo lui, rappresenta appieno gli errori societari del Manchester United.

«McTominay ha dimostrato che lo United e la Premier avevano torto, anche Gilmour è stato eccezionale»

Dalle dichiarazioni riportate dal Guardian, Robertson ha scherzato sul fatto che McTominay ha iniziato a parlare con i suoi compagni di nazionale in italiano; però, secondo il terzino del Liverpool, l’ex United è riuscito a fare un salto mentale al Napoli:

«Penso che sia andato in Italia con qualcosa da dimostrare, ovvero che il Manchester United e la Premier League avevano torto. È andato a Napoli ed è riuscito a dimostrare tutto con successo. Questo è merito suo, merito del suo atteggiamento e della sua determinazione ad essere ora nella migliore versione di se stesso. Ora è considerato un re a Napoli. Allo United forse gli mancava avere continuità in campo. Probabilmente non ha avuto il rispetto che meritava. Poi va in Italia, fa una magnifica stagione e la chiude vincendo il campionato. Anche prima che andasse al Napoli, le sue prestazioni con la Scozia erano state incredibili. Sta migliorando sempre di più.»

Robertson ha parlato anche dei miglioramenti di Gilmour:

«È impossibile trascurare anche il livello di Billy, perché è stato eccellente anche lui da quando è arrivato a Napoli. Ci parla della città, che lui può uscire un po’ più liberamente di Scott. I tifosi li amano tanto e questo è speciale anche per il nostro Paese».

Il ct scozzese Clarke ha aggiunto:

«Ho subito pensato che la decisione dei due ragazzi di andare al Napoli fosse davvero coraggiosa, come lo era stato per Lewis Ferguson a Bologna. Loro che giocano nel Napoli è come un sogno, prendere la decisione di andare all’estero poi hanno vinto la Serie A contro un’Inter davvero top. Penso che l’ultimo mese della stagione, tutti in Scozia sono diventati tifosi del Napoli, eravamo tutti così impazienti per loro di vincere il titolo. E l’hanno fatto. È stato bello che Scott abbia segnato un altro gol nell’ultima partita. Billy ha anche giocato ed è stato eccezionale».