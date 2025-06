Guai per il Barcellona: l’Uefa può sanzionarla per violazioni finanziarie ripetute (The Times)

Il Barcellona può finire nei guai: il club catalano rischia una forte sanzione a causa di violazioni finanziarie ripetute. L’Uefa può punirla nei prossimi mesi con rischi che vanno dall’esclusione all’Europa a punti di penalizzazione. Lo ha riportato quest’oggi il periodico britannico The Times. Andiamo a vedere quanto scritto.

Il Barcellona sanzionato dall’Uefa? Diverse irregolarità

La squadra allenata da Flick rischia sanzioni dall’Uefa per la stagione 2025/26 dove disputerà la Champions League, dopo aver violato, per il secondo anno consecutivo, norme sul Fair Play Finanziario. Anche alcuni club di Premier League come Aston Villa e Chelsea sono sotto esame ma le pene dovrebbero essere meno severe, trattandosi di prime infrazioni. Invece per i catalani i rischi sono molto più gravi.

Come ad esempio la presentazione di una lista ridotta di giocatori per la Champions League o addirittura la penalizzazione di punti durante la fase a gironi del torneo. Più remota la possibilità di esclusione dall’Europa, pena che comunque negli anni ha interessato diversi club che hanno infranto il regolamento. Da questo punto di vista l’Uefa non ha mai fatto sconti a nessuno.

Ad ottobre scorso il Barcellona vide respinto il proprio ricorso contro una multa da 500.000 euro per aver fornito delle informazioni errate sui profitti. Il Tribunale Arbitrale dello Sport non volle saperne, definendo la sanzione mitigata, ma un’ulteriore violazione avrebbe portato a conseguenze più severe. Nei prossimi giorni l’Uefa potrebbe pubblicare tutte le norme finanziarie violate dal club.