Gattuso, Buffon, Bonucci, Zambrotta: oltre i “2006” anche Prandelli nel nuovo staff

Il possibile nuovo staff di Gattuso all’Italia (ritornano gli ex del mondiale 2006?)

Come sottolineato da Sky Sport nelle prossime ore ci sarà un contatto diretto tra Gravina e Gattuso proprio per capire se si riuscirà a trovare la giusta soluzione e dare a Ringhio la possibilità di iniziare il suo percorso in azzurro. L’allenatore avrebbe già avuto un contatto con Gianluigi Buffon con il quale c’è stata una totale apertura al nuovo progetto.

All’interno dello staff dunque dovrebbe esserci anche un altro azzurro, ovvero Leonardo Bonucci che resta il favorito nonostante ci sia in ballo per l’ex difensore anche la possibilità di guidare la nazionale Under 20 per sostituire Bernardo Corradi finito nello staff di Allegri al Milan. Da non escludere che Gattuso possa avere nel suo staff anche Andrea Barzagli, ma pure Gianluca Zambrotta.

Probabile anche il ritorno di Prandelli

Ma in tutto questo discorso relativo a Gattuso e al suo staff dunque sarebbe previsto anche un coinvolgimento di Cesare Prandelli. Il ruolo dell’ex CT sarà legato ai vivai dei club italiani. Prandelli svolgerebbe dunque un ruolo da direttore tecnico federale per lavorare a stretto contatto con il futuro ct e con Maurizio Viscidi che è il coordinatore delle nazionali giovanile. Prandelli supervisionerà Coverciano e le squadre Under azzurre per poi relazionarsi con il ct della Nazionale. Una figura dunque che possa dare il via al rilancio del calcio italiano per evitare altre figuracce sintomo di scarsa progettualità e valorizzazione dei giovani.

Le nuove indiscrezioni riguardo al nuovo staff della nazionale, sono state annunciate anche dal noto giornalista Gianluca di Marzio tramite un post sul social X:

“#Nazionale, #Gattuso è tornato questa mattina a Marbella dopo l’incontro con Gravina. Poi, tornerà settimana prossima in Italia per definire l’accordo. Tra i possibili nomi del nuovo progetto “Azzurri per l’azzurro”, oltre a #Prandelli, coinvolti anche #Zambrotta e #Perrotta

@SkySport”