Edin Dzeko va alla Fiorentina, in Italia Yamal sarebbe finito in prestito alla Carrarese a farsi le ossa

Edin Dzeko va alla Fiorentina

Manca solo l’ufficialità, ma ormai l’affare è cosa fatta: Edin Dzeko tornerà a giocare nel campionato italiano. Il 39enne attaccante bosniaco, reduce da due stagioni in Turchia al Fenerbache, ha scelto di vestire la maglia della Fiorentina. A riferirlo sono i principali esperti di mercato, che danno anche qualche cifra dell’operazione.

L’affare conferma quel che più persone dicono e scrivono da tempo e cioè che in Italia Yamal sarebbe finito in prestito alla Carrarese. È il Paese dove abbiamo il Dna intriso di nonnismo. Noi, questa storia dell’esperienza e del farci le ossa. Dzeko poi farà il suo, è uno che a calcio sa giocare. Non discutiamo il suo valore, discutiamo la portata culturale dell’operazione.

Dzeko alla Fiorentina, le cifre

Gianluca Di Marzio scrive: “La Fiorentina ha trovato l’accordo per l’ingaggio di Edin Dzeko, nell’incontro avuto col suo agente, Alessandro Lucci. L’attaccante firmerà un contratto di un anno con opzione di rinnovo automatico a 1,8 milioni più bonus. Il rinnovo automatico scatterà al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Dopo due stagioni in Turchia, a 39 anni l’ex Roma e Inter è pronto a tornare in Serie A”.

La notizia viene riportata anche da Farbizio Romano, il quale però riferisce di cifre leggermente più basse:

🚨🟣 Edin Dzeko will sign one year deal plus option until June 2027 at Fiorentina with salary around €1.5m net per season.

Dzeko has agreed to return to Italy and he’s leaving Fenerbahçe… with Stefano Pioli expected to be new head coach at Fiorentina.

Here we go ⚜️🇧🇦 pic.twitter.com/473F0YjFMH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2025