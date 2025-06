Dopo il rifiuto di Osimhen, l’Al-Hilal va su Darwin Nunez (Footmercato)

Dopo i rifiuti di Theo Hernandez e Victor Osimhen, l’Al-Hilal continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Simone Inzaghi i rinforzi richiesti dal tecnico. È notizia delle ultime ore che la dirigenza del club arabo avrebbe messo nel mirino un calciatore seguito anche dal Napoli. Si tratta dell’attaccante uruguayano Darwin Nunez.

Footmercato: Darwin Nunez apre all’Arabia

Nunez, 25 anni, è in uscita dal Liverpool, dove ha un po’ deluso le aspettative segnando 40 gol in 136 partite giocate. Secondo il giornalista di Footmercato Santi Aouna, il centravanti avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento in Arabia, e lo avrebbe fatto sapere Al-Hilal tramite il suo entourage. Nelle prossime ore, potrebbe arrivare anche l’offerta ufficiale del club (che si prospetta monstre, sia per i Reds sia per il calciatore).

Se questo scenario dovesse davvero essere reale – aggiungiamo noi – difficilmente vedremo il sudamericano indossare la maglia azzurra del Napoli. L‘ennesimo “regalo” del buon Victor Osimhen, che nella lista dell’Al-Hilal era il primo obiettivo.

🚨🔴🇺🇾 #PL | ❗️Darwin Núñez is open to join Al-Hilal ➡️ First contact established in the recent hours with his entourage ✅️ Still waiting to an official offer @footmercato pic.twitter.com/kL4OkWB4hD — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 9, 2025

Telenovela Osimhen: ha rifiutato la proposta dell’Al Hilal

Victor Osimhen sembrava a un passo dall’Al Hilal di Simone Inzaghi. A quanto pare, però, il centravanti nigeriano non sarebbe più molto convinto di accettare la proposta saudita, nonostante il ricco ingaggio.

Osimhen sembra non essere più del tutto convinto del trasferimento all’Al Hilal

Nicolò Schira scrive su X:

“Nonostante l’enorme offerta di ingaggio presentata dall’Al Hilal (35 milioni all’anno + 10 milioni di bonus fino al 2029), Victor Osimhen non è più del tutto convinto del club saudita. Il Napoli ha dato il via libera all’Al Hilal per 75 milioni di euro e tutte le parti coinvolte nell’affare stanno spingendo per convincerlo”.