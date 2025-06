Osimhen rinuncia a 40 milioni l’anno e ne fa perdere 75 al Napoli

Per ora non se ne fa niente. Osimhen in Arabia Saudita non ci va. Resta in Europa. Il primo luglio tornerà a Napoli e si dovrà trovare una squadra che sborsi 75 milioni di euro cash, sull’unghia, per il calciatore di 26 anni che è sì forte ma anche imprevedibile, inaffidabile fuori dal campo e che fa le bizze da sempre, ogni giorno di più. Sull’Arabia ha cambiato idea sul filo dei lana, a meno che non sia un altro tentativo di alzare ulteriormente il prezzo. La forza del nero, si sa, è un fluidificante, massaggia, intenerisce, plasma.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Victor Osimhen ha deciso (per il momento) che per diventare sceicchi del calcio c’è tempo, è ancora presto a ventisei anni, ci sarà eventualmente una stagione – chissà quale e chissà quando – per andare ad immergersi dentro una bolla di platino e però con prospettive ritenute attualmente limitate. L’Al-Hilal è arrivato dove nessuno avrebbe sospettato potesse accadere, nonostante la ricchezza dei propri possedimenti: 75 milioni al Napoli, cash, come da clausola, e (quasi) 40 al nigeriano, che se ne è stato a Lagos tranquillamente, nel proprio mondo, a riflettere o forse no. Perché l’apertura al rilancio che sembrava si potesse cogliere nel desiderio di trattare, improvvisamente è crollato su riflessioni che l’hanno spinto ad aspettare l’Europa.

Telenovela Osimhen: ha rifiutato la proposta dell’Al Hilal (Pedullà)

Victor Osimhen sembrava a un passo dall’Al Hilal di Simone Inzaghi. A quanto pare, però, il centravanti nigeriano non sarebbe più molto convinto di accettare la proposta saudita, nonostante il ricco ingaggio.

Nicolò Schira scrive su X:

Nonostante l’enorme offerta di ingaggio presentata dall’Al Hilal (35 milioni all’anno + 10 milioni di bonus fino al 2029), Victor Osimhen non è più del tutto convinto del club saudita. Il Napoli ha dato il via libera all’Al Hilal per 75 milioni di euro e tutte le parti coinvolte nell’affare stanno spingendo per convincerlo.

Il giornalista Alfredo Pedullà scrive, invece, che il nigeriano abbia proprio rifiutato l’Al Hilal.