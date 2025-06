Theo Hernandez-Milan, dopo il no all’Al-Hilal si va verso lo scontro

Il difensore potrebbe diventare un problema per i rossoneri come successo al Napoli per Osimhen. Entrambi non hanno voluto cedere alla tentazione araba

Non ha davvero molti fan tra i calciatori Simone Inzaghi, dopo il suo passaggio in Arabia a’Al Hilal continua a collezionare no. È di ieri la notizia del rifiuto di Osimhen per il club saudita che pure era pronto a sborsare 35 milioni di euro a stagione di stipendio. Ma anche Theo Hernandez ha chiuso le porta agli arabi, una decisone che ha fatto innervosire e non poco il Milan. Il club rossonero infatti non vuole né rinnovare, né perdere a zero il suo difensore in scadenza di contratto.

Le ricche avance dell’Al Hilal avrebbero garantito al club rossonero un incasso da 30 milioni di euro. Hernandez invece ha rifiutato perché non vuole giocare in quel campionato e aspetta un’altra offerta che però potrebbe non materializzarsi o non essere altrettanto ghiotta per il Milan. Un comportamento che sta creando forte irritazione nella dirigenza milanista, sempre più convinta che si andrà verso un braccio di ferro. In pratica ciò che è accaduto al Napoli con Victor Osimhen. La posizione del numero 19 è chiara, se non arriva un’offerta che gli interessa, vuole restare a Milano fino alla scadenza naturale del contratto, fissata al 30 giugno 2026, con l’intenzione di liberarsi poi a parametro zero.