Donnarumma è davvero un elemento essenziale per il Psg? Le statistiche dicono di sì (So Foot)

Nonostante un inizio di stagione mediocre, il Psg ha vinto 30 partite su 41 in un anno con lui in porta, mantenendo la rete inviolata 13 volte finora.

Gigio Donnarumma non ha ancora rinnovato il suo contratto col Psg. E So Foot si chiede se il portiere italiano sia davvero così indispensabile per il club campione d’Europa.

Donnarumma è davvero un elemento essenziale per il Psg?

Il portale francese scrive:

Donnarumma è davvero insostituibile? Essere tifosi significa anche permetterti di avere opinioni forti sui giocatori del tuo club e dover ammettere a posteriori che ti sei sbagliato. I tifosi del Psg hanno elogiato in questa stagione Gianluigi Donnarumma. Criticato in tutto il mondo dopo un inizio mediocre, il portiere italiano ha messo tutti d’accordo spazzando via la concorrenza di Matveï Safonov con un capovolgimento di fronti e facendo salvataggi cruciali nel momento più importante della stagione del club. Con le sue prestazioni, l’italiano è senza dubbio uno dei protagonisti di questa storica incoronazione della Champions. Tuttavia, in un momento in cui il suo futuro nella capitale è scritto su una linea tratteggiata, il Psg ha necessariamente bisogno di lui per continuare a vincere?

Da un punto di vista statistico, il suo contributo è innegabile. Con lui, il Psg ha vinto 30 partite su 41 in un anno, pari al 73,17%, con 6 pareggi e 5 sconfitte. Inoltre, ha concesso un solo gol in più rispetto allo scorso anno (39), portando il numero di gol subiti a partita a 1,02. Se non è stato eletto miglior portiere della Ligue 1, lasciando questo onore a Lucas Chevalier, il campione d’Europa 2021, che ha tenuto la porta inviolata in 13 occasioni finora, potrebbe anche raggiungere la sua seconda stagione con il maggior numero di clean sheets dopo il 2017-2018. Al di là delle statistiche, Donnarumma è riuscito a diventare uno dei senatori del Psg, la cui affidabilità nei grandi appuntamenti non è più da mettere in discussione. Per quanto riguarda il suo futuro, l’ex muro del Milan ha lasciato l’ombra del dubbio dopo la finale di Champions e nulla è ancora stato risolto. Con questa incognita, Lucas Chevalier sarebbe la priorità del club in caso di partenza di Donnarumma. Ma nonostante i suoi buoni progressi, è difficile competere in termini di esperienza con un Gianluigi Donnarumma la cui bacheca dei trofei sta cominciando ad essere seriamente piena di premi importanti.