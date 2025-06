Non è l’operazione di mercato più costosa della gestione De Laurentiis. L'ultimo intoppo sono stati i diritti d'immagine. Per Kdb i soldi non sono la priorità

De Bruyne costa poco al Napoli: 6 milioni netti a stagione, più 10 alla firma (Repubblica)

Quanto costa De Bruyne al Napoli? Nemmeno tanto. Lo ricorda Repubblica con Marco Azzi:

Kdb, il vincitore seriale che a 34 anni quasi compiuti ha accettato di concludere la sua straordinaria carriera nella squadra meridionale più titolata e amata della serie A: contratto biennale con opzione per il terzo, con ingaggio decisamente inferiore di quelli percepiti finora in Premier. Bonus di entrata da 10 milioni, 6 di stipendio fino al 30 giugno del 2026 e altri 5 fino alla stessa scadenza del 2027.

Non sarà dunque l’operazione di mercato più costosa della gestione De Laurentiis. Ma è sicuramente dal punto di vista tecnico la più affascinante per i tifosi del Napoli, che potranno ammirare per almeno due stagioni con la loro maglia uno dei giocatori più apprezzati del mondo.

Per De Bruyne i soldi non sono la priorità

L’ultimo intoppo sono stati i soliti diritti di immagine, perché quella di De Laurentiis è un’operazione di grandi prospettive pure a livello commerciale. Per la star da 50 milioni di followers i soldi non sono invece a 33 anni una priorità, visto che ne ha già guadagnati tanti e l’alletta molto di più la possibilità di finire la sua carriera ad altissimi livelli: in una squadra che gli garantisce di calpestare da protagonista il palcoscenico della Champions e in una città in cui KDB sa di ricevere un’accoglienza da star. A chiudere il cerchio la certezza di essere allenato da un altro vincitore seriale come Antonio Conte, con cui il centrocampista si intenderà a occhi chiusi. In panchina e in campo gli azzurri avranno due leader.

