Conte può tornare a utilizzare gli esterni a piede invertito: Neres diventerà il vice-Politano (CorSport)

Il Napoli vuole provare a dare al tecnico Antonio Conte due nuovi esterni d’attacco in vista della prossima stagione. E, tra i nomi sondati, sembra che il club voglia tornare a puntare sulle ali a piede invertito. Noa Lang gioca a sinistra, ma è destro; David Neres ha sempre giocato a destra (tranne che a Napoli da gennaio), ma è mancino, e ora dovrebbe tornare sulla destra.

Conte al Napoli può tornare a utilizzare gli esterni a piede invertito

Fabio Mandarini, sul Corriere dello Sport, analizza la situazione legata agli esterni azzurri, già in rosa e quelli cercati sul mercato:

Il dopo Kvara, volendosi limitare a un discorso squisitamente tattico ed evitando accuratamente ogni parallelismo tecnico, comincerà ufficialmente nel momento in cui sarà definito l’acquisto di Noa Lang dal Psv. L’arrivo di un destro naturale che gioca da esterno offensivo di fascia sinistra accelera la metamorfosi inaugurata un anno fa nel segno di Antonio Conte: la formazione delle coppie delle ali introduce in forma definitiva l’impiego degli esterni a piede invertito soltanto abbozzato nella trionfale stagione dello scudetto. Ovvero: il mancino. Neres traslocherà a destra insieme con Politano, un altro mancino; e a sinistra, oltre a Lang, arriverà un altro destro naturale. L’idea sembra proprio questa e a suggerirla sono i nomi attualmente in lista mercato: Ndoye, Chiesa, Sancho. Tutti destri che giocano a sinistra.

All’alba della prima stagione di Conte, la storia è stata più o meno la stessa per qualche mese: a destra i mancini Politano e Ngonge, a sinistra il destro Kvaratskhelia e il mancino Neres. Poi, tra dicembre e gennaio, i piani già complicati da rotazioni molto limitate saltano completamente per improvviso caos sulla fascia sinistra: Kvara va al Psg, Neres s’infortuna e Okafor, il sostituto numerico di Khvicha si presenta a Castel Volturno con una condizione molto precaria dopo un infortunio. E da quel momento non giocherà praticamente mai. Dopo l’infortunio di Neres, Conte ha avanzato Spinazzola e prevalentemente ha cambiato modulo lanciando Raspadori al fianco di Lukaku, con McTominay più largo a sinistra.