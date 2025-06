Il Napoli punta all’all-in, vuole Lang e anche un esterno (Sky)

Luca Marchetti in diretta a SkySport24 ha parlato del mercato del Napoli e i nomi di Non Lang, Ndoye, Sancho e Chiesa

Calciomercato Napoli, novità su Lang e non solo

«Il Napoli è la società che si è mossa di più e che ha cercato di anticipare le mosse dei proprio competitore per dare il prima possibile a Conte una rosa larga.

Per Noa Lang non ci sono ancora novità rispetto all’offerta da circa 28 milioni di euro, ma una volta raggiunta eventualmente l’intesa bisognerà chiudere col giocatore: l’attaccante è stato cercato già nella scorsa finestra ma a gennaio è difficile fare acquisti o rischi di pagarli di più.

A giugno, invece, si possono cogliere i frutti e il Napoli può farlo dopo la semina. Questo non significa che non arriverà un altro esterno, arriverà e anche dello stesso livello: c’è ancora distanza col Bologna per Ndoye, per Sancho negli ultimi giorni sono rallentati i contatti e in ultima battuta c’è Chiesa. L’esterno è stato già cercato a gennaio ma ha preferito finire la stagione».