Claudio Ranieri è il nuovo Mario Monti, con Spalletti lo spread è tornato sopra i 500 i punti

Claudio Ranieri è il nuovo Mario Monti, la Nazionale ha riportato lo spread oltre 500 i punti

Sono ore concitate per il calcio italiano e per la Nazionale. Ancora una volta l’Italia rischia di non prendere parte al Mondiale. Uno scandalo assoluto. Luciano Spalletti è ai minimi storici di indice di gradimento. Da Vate del belgiuochismo si è ritrovato a sognare il corto muso allegriano. La squadra non mostra margini di crescita, anche perché la materia prima scarseggia, ed è stata travolta da un’involuzione che appare oggi irreversibile. Insomma, crisi profonda.

Una crisi che ricorda quella del 2011 però del governo italiano. Ricordate? Lo spread oltre i 500 punti base, gli alleati europei che irridevano il Belpaese, il default dietro l’angolo, e Silvio Berlusconi che faticava a cedere lo spettro di premier e restava arroccato a Palazzo Chigi. I titoli dei quotidiani erano di questo tenore: “Fate presto”. Eppure a un tratto tutto cambiò, il professor Mario Monti venne prima nominato senatore vita, e poi – grazie al passo indietro del Cavaliere – indicato presidente del Consiglio. Paese salvo e credibilità riacquisita.

Ora il parallelo sarà forzato. Ma il contesto odierno del calcio italiano sembra quello politico del 2011. Basta cambiare gli attori. Spalletti sembra Berlusconi. E voi direte: chi sarà il Monti della nazionale? Sir Claudio Ranieri, che di fatto è già senatore a vita. Quindi sarà tutto molto semplice. Basta far partire il treno solo andata dalla Capitale a Coverciano. Ranieri come Monti