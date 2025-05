Chiesa offerto al Napoli, il Liverpool vuole cederlo dopo la stagione deludente

Manna è al lavoro per portare in azzurro l'ex Juve: c'è un solo ostacolo nella trattativa

Federico Chiesa di nuovo in serie A e al Napoli. Lo scenario è clamoroso e potrebbe avere risvolti nelle prossime settimane, quando il mercato entrerà nel vivo. Attualmente i pensieri di tutti sono orientati solo sul campo con la possibilità concreta di mettere le mani sul quarto scudetto della storia azzurra. Il mercato non muore mai ma nessuno in questo momento né tra i tifosi né in società, vuol sentir parlare degli innesti per la prossima stagione. Intanto però l’ex Juve potrebbe essere un’importante pedina per il futuro. Anche perché è stato il Liverpool stesso ad offrirlo al Napoli!

Chiesa al Napoli, il Liverpool vuole cederlo!

Lo ha riportato il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira che ha rivelato come negli ultimi giorni l’esterno sia stato offerto al Napoli. Il fantasista non ha trascorso una grande stagione in maglia reds, non è scoccata la scintilla con Slot. Pur vincendo la Premier League, infatti, Chiesa ha collezionato pochissime presenze e strizza l’occhio ad un ritorno in Italia. La società inglese vorrebbe cederlo anche per liberarsi del suo alto ingaggio. Da qui la proposta al Napoli. Al momento è auspicabile un suo addio durante la sessione di mercato estiva.

Manna è al lavoro ma c’è un ostacolo: lo stipendio fuori portata percepito in Inghilterra. Per tornare in Italia dovrebbe abbassare le richieste. Inoltre, anche l’eventuale arrivo di Kevin De Bruyne potrebbe essere un ulteriore ostacolo al suo sbarco all’ombra del Vesuvio.