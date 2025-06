Anguissa resta a Napoli, l’Arabia e il Fenerbahce non l’hanno convinto (Gazzetta)

Anguissa non se ne va più, l’Arabia e il Fenerbahce non l’hanno convinto (Gazzetta)

Anguissa ha deciso: resta a Napoli. Cambia così i mercato del Napoli a centrocampo, con Musah congelato. Ne scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

Frank Zambo Anguissa pochi mesi fa aveva comunicato al Napoli l’intenzione di cambiare aria. Una scelta di vita, non professionale. Una decisione che adesso potrebbe essere nuovamente capovolta, con la possibilità concreta di restare ancora a Napoli. Per due anni come prevede l’attuale contratto. O qualcosa in più, qualora si decidesse di riaprire la discussione su un rinnovo di contratto che aveva deciso di proporgli a inizio 2025.

Adesso, però, sono cambiate un po’ di cose. Forse ha influito la festa scudetto, quelle indimenticabili emozioni vissute tra la gente di Napoli, una seconda casa per Zambo e la sua famiglia. Fatto sta che il centrocampista starebbe pensando seriamente di restare a Napoli.

Del resto, a oggi non sono arrivate offerte importanti per lui. Il Chelsea ha fatto un sondaggio, il Monaco si è rifatto vivo, l’Arabia ha bussato nuovamente a suon di milioni alla sua porta. E anche il Fenerbahce sembrava pronto a trattare il suo acquisto. Ma Anguissa non ha preso accordi o contatti con nessuno.

Il Besiktas non ha mollato per Frank Anguissa. Il club turco ha alzato l’offerta al Napoli con la cifra richiesta dagli azzurri, ma con i bonus inclusi; il Napoli, invece, vuole quella cifra esclusi i bonus. Se l’ivoriano dovesse partire, il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe puntare a Lewis Ferguson del Bologna, connazionale di McTominay e Gilmour.

Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti su X:

Il Besiktas continua a spingere per Anguissa: l’ultima offerta è vicina ai 18 milioni richiesti dal Napoli, bonus inclusi. Il club italiano è fermo sulla sua valutazione: vuole quella parte fissa + bonus. Sono in corso trattative tra i due club, mentre emerge anche l’interesse saudita.

🚨🔥 Besiktas continue to push for Anguissa: their proposal now is close to Napoli’s €18m demand BUT including bonuses.

‼️ The 🇮🇹 club is firm on its valuation – that amount as a FIXED PART + add-ons.

👀 Talks are ongoing between clubs, while 🇸🇦 interest is also emerging. https://t.co/l5tYkNyUWW pic.twitter.com/xao6v4VMaX

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 16, 2025