Anguissa, è tornato il richiamo degli arabi. Per il Napoli con 20 milioni può partire (Corsport)

Anguissa potrebbe essere al passo d’addio. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

S’è fatto un giro lungo un anno e ora è ritornato il richiamo dell’Arabia Saudita per Anguissa. Il centrocampista di Conte già la scorsa estate non aveva finto disinteresse per la corte dalla Saudi Pro League. Fu l’allenatore, appena arrivato, a frenarlo. Lo riteneva uno dei pilastri su cui rifondare il Napoli. Ora, lo stesso pressing, torna a palesarsi. L’epilogo è tutto da scoprire. Stavolta a fare sul serio è l’Al-Qadisiyya. Vuole Anguissa e proverà a convincerlo in tutti i modi. Conterà anche il discorso economico. Per il giocatore, l’Arabia sarebbe soprattutto una scelta di vita.

Il Napoli, stavolta, asseconderebbe la sua volontà ma alle proprie condizioni. Tradotto: considera Anguissa un giocatore di assoluto spessore e valuta il suo cartellino una ventina di milioni. L’’Al-Qadisiyya dovrà dunque trovare prima l’accordo con il Napoli che non farà sconti.

Anguissa: «Conte mi ha fatto capire che potevo segnare di più, ho provato e ci sono riuscito»

Il centrocampista del Napoli, Frank Anguissa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima di scendere in campo contro il Lecce.

Partita strana e importante

«Tutti pensiamo che è una partita importantissima, tutti i punti sono importanti. pensiamo solo a vincere. È quello che dobbiamo fare».

Una stagione straordinaria per te

«Sì sono contento, ma come ho sempre detto, la cosa più bella è poterlo fare vincendo. Siamo vicini a fare qualcosa di straordinario, conta più dei gol».

Conte ha aggiunto qualcosa alla tua crescita?

«Certo. È merito del mister ma penso di saper fare queste cose. Lui mi ha fatto capire che potevo farlo e che avrei aiutato la squadra facendolo. Ci ho provato e ho segnato sei gol».