Inzaghi d’Arabia: addio mia bella Inter, mai più ti rivedrò. Il demone Simone va all’Al Hilal (Gazzetta)

Lascia dopo quattro anni e appena uno scudetto vinto. Una scelta di vita e di conto corrente. Sarà in panchina già al Mondiale per club

Inzaghi d’Arabia: addio mia bella Inter, mai più ti rivedrò. Simone va all’Al Hilal.

Simone Inzaghi ha scelto il calcio che conta. Va in Arabia Saudita. Almeno secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport. E saluta l’Inter. È finita così tra l’Inter e il tecnico piacentino, il demone si converte all’Islam. O meglio, ai dollaroni. La cifra è di quelle importanti. Pare trenta milioni di euro netti l’anno per due anni. Siamo a sessanta. Se va male, cinquanta. Una scelta di vita. Scrive la Gazzetta che sarà a Riad già nel weekend, a questo punto sarà in panchina già al Mondiale per club. L’Inter andrà su Fabregas. Più complicata la pista De Zerbi.

Simone Inzaghi andrà a meditare su questi quattro anni in cui, in definitiva, ha vinto solo uno scudetto. Ne ha persi due, se non tre ma quello del Napoli di Spalletti non viene conteggiato perché la sua Inter fece talmente male in campionato da non essere praticamente mai della partita. Anche se aveva pure in quella occasione La Rosa più completa e più forte. Restano i due scudetti perduti contro Milan e Napoli, entrambi persi da favoriti. E soprattutto le due finali di Champions. La prima giocata benissimo contro il Manchester City, che lasciò tanto amaro in bocca e rimpianti nel cuore. La seconda invece che si è concretizzata nella figuraccia rimediata sabato scorso contro il Psg. Una umiliante lezione di calcio fotografa dal 5-0 finale.

Simone Inzaghi saluta e se ne va. Tornerà. Tornano tutti. Con quattro cinque generazioni al sicuro.