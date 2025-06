Allegri vorrebbe Vlahovic al Milan, ma il problema resta l’ingaggio da 12 milioni (Tmw)

Molto incerta la permanenza di Dusan Vlahovic alla Juventus per la prossima stagione. Quest’anno solamente 15 gol in tutte le competizioni (10 in campionato in 29 presenze), e si è visto superare nella seconda parte di stagione da Randal Kolo Muani, arrivato in prestito dal Psg. Il suo contratto con i bianconeri scadrà nel 2026 e la società vorrebbe monetizzare sull’attaccante serbo, che a meno di clamorose sorprese, non rinnoverà.

Allegri vorrebbe Vlahovic al Milan, ma il problema resta l’ingaggio da 12 milioni

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb:

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere ancora in Italia e con Massimiliano Allegri: il serbo classe 2000, infatti, è un’idea per l’attacco del Milan. Il neo tecnico dei rossoneri gradirebbe ritrovare la punta serba, in uscita adesso dalla Juventus. Vlahovic dovrà drasticamente abbassare le pretese d’ingaggio (ora da 12 milioni), con lo stesso Milan che proverà a spalmarlo su più stagioni. Ad oggi non c’è ancora nessuna trattativa ufficiale aperta, ma Vlahovic per il Milan di Allegri è ben più che un’idea.

“La fotografia della Signora attuale, eliminata in Supercoppa, quinta in classifica e a -16 dal Napoli capolista, è un collage di facce. Si va da quella imbronciata di Vlahovic per le tre panchine consecutive (Milan, Bruges, Napoli) a quella sofferente di Teun Koopmeiners, i cui sforzi per prendersi la Juve sono direttamente proporzionali ai soldi spesi dai bianconeri (51 milioni) ma non ai risultati ottenuti finora. Il quadro è completato dal volto incredulo di Nico Gonzalez dopo il rigore in movimento fallito a Bruges e da quello spaesato di Douglas Luiz, che sembra passato da Nettuno a Marte e non dalla Premier League alla Serie A“.