Al post di Acerbi contro Spalletti c’è il like di Mancini. La Figc può ancora deferire il difensore (Ordine)

Franco Ordine sul Giornale torna sul caso Acerbi e scrive che su Instagram c’è il like dell’ex ct Roberto Mancini all’atto d’accusa del difensore dell’Inter contro Spalletti. Noi non lo abbiamo trovato ma Instagram non fa vedere tutti i like. Abbiamo notato quelli di Materazzi e Davide Calabria.

Il caso Acerbi continua a scuotere, dalle fondamenta, le pareti di Coverciano, dimora dell’Italia che si prepara alla sfida decisiva con la Norvegia. Il suo post polemico contro Spalletti, pubblicato su Instagram, oltre a ricevere 142mila like, ha collezionato anche quello di Roberto Mancini, ex ct del club Italia, uscito all’improvviso dalla Nazionale per fuggire nelle braccia del calcio arabo. Di Lorenzo, il capitano del Napoli, ha provato a difendere il valore della maglia azzurra e anche la giusta aspirazione di tanti suoi giovani colleghi che potrebbero, sull’argomento, ricevere un cattivo insegnamento.

Ci sono, tra gli altri, anche quelli di Materazzi e Davide Calabria, per fare due nomi.

Acerbi ha lasciato l’Italia senza difesa contro la Norvegia di Haaland e Sorloth

E infatti la Federcalcio è sempre in tempo per deferire Acerbi a causa del rifiuto della convocazione con una motivazione non prevista dalle sacre carte (per una frase del ct): lasciarlo passare senza conseguenze significherebbe creare un precedente scomodo. Anche perché gli effetti pratici della “diserzione” dell’interista non sono di poco conto.

Acerbi era stato richiamato proprio per Haaland visto l’infortunio di Buongiorno. Ieri i è fatto male pure Gabbia e resta Gatti che ha giocato pochissimo negli ultimi due mesi, a meno di non volare far debuttare uno tra Ranieri e Coppola.

Forse, per evitare danni sarebbe il caso di organizzare una difesa collettiva più concentrata sulla difficoltà a far arrivare palloni utili ad Haaland.