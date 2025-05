Il terzino del Cagliari Gabriele Zappa, intervenuto durante la vista della squadra alla nave Amerigo Vespucci, ha parlato della sfida che attendono i rossoblù contro il Napoli venerdì al Maradona.

Zappa: «Contro il Napoli daremo il massimo, vogliamo tenerci il 14esimo posto»

Zappa ha dichiarato:

«Abbiamo ancora un paio di giorni per preparare quest’ultima partita, è sempre una gara bella da giocare, ci sarà tanta gente ovviamente e cercheremo di dare il massimo per fare bella figura. Noi ci siamo posti l’obiettivo di tenere il 14esimo posto, faremo la nostra partita dando il massimo, sarà una bella partita da giocare, una bella emozione, siamo carichi per questa sfida. Cercheremo di dare il massimo, quest’anno abbiamo messo buone basi per aggiungere sempre qualcosa. Prometto che daremo il massimo, il risultato sarà una conseguenza, ma noi daremo tutto e suderemo la maglia, questo lo prometto.»

Per la prima volta, la più importante, lo stadio potrebbe essere interamente dalla parte del Napoli: il club ha chiesto alle autorità l’assegnazione dello spicchio disponibile del settore ospiti al pubblico napoletano, per la precisione l’anello superiore. E questa è la prima parte della storia. La seconda è la più intensa: i 2.482 biglietti non sarebbero venduti, bensì destinati a iniziative sociali. Aurelio De Laurentiis vuole riempire lo stadio di un numero superiore di bambini, famiglie e tifosi meno fortunati rispetto a quelli ospitati generalmente allo stadio. L’idea è sua. Il questore Maurizio Agricola ha recepito la richiesta, dimostrando sensibilità e attenzione notevoli verso il territorio, ed è partito il dialogo con il Viminale.