Napoli-Cagliari, i biglietti del settore ospiti destinati a iniziative sociali (CorSport)

Venerdì alle 20:45 il Napoli affronterà il Cagliari per l’ultima giornata di campionato, nella quale si decideranno anche le sorti dello scudetto (in contemporanea, l’Inter affronterà il Como). Per l’occasione, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha chiesto che il settore ospiti venga occupato da tifosi napoletani e che quei biglietti siano destinati ad iniziative sociali.

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Per la prima volta, la più importante, lo stadio potrebbe essere interamente dalla parte del Napoli: il club ha chiesto alle autorità l’assegnazione dello spicchio disponibile del settore ospiti al pubblico napoletano, per la precisione l’anello superiore. E questa è la prima parte della storia. La seconda è la più intensa: i 2.482 biglietti non sarebbero venduti, bensì destinati a iniziative sociali. Aurelio De Laurentiis vuole riempire lo stadio di un numero superiore di bambini, famiglie e tifosi meno fortunati rispetto a quelli ospitati generalmente allo stadio. L’idea è sua. Il questore Maurizio Agricola ha recepito la richiesta, dimostrando sensibilità e attenzione notevoli verso il territorio, ed è partito il dialogo con il Viminale.

La situazione, al momento, è la seguente: l’Osservatorio ha aperto la trasferta ai sostenitori rossoblù ovunque residenti e in possesso di fidelity card sottoscritta prima del 1° maggio. A conti fatti, però, il numero degli acquirenti dovrebbe essere molto esiguo e non superare le 40-50 unità, e così il Napoli ha innescato il meccanismo insieme con la Questura: l’idea a cui lavorano il club di Adl e le autorità, in sintonia con il Comune, è quella di dislocare i tifosi del Cagliari in un altro settore – zona tribuna -, così da ricavare un altro spazio azzurro per cantare e sognare. L’anello inferiore, invece, continuerebbe a essere chiuso (una sorta di area cuscinetto).