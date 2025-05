De Laurentiis scherza col fuoco (non ha imparato niente), sta organizzando la festa dopo Napoli-Cagliari

Da Repubblica Napoli arrivano notizie poco rassicuranti. Il Napoli (oltre alle istituzioni) sta lavorando alla festa che partirebbe Napoli-Cagliari. Un programmino da Titanic. Restiamo sconcertati che un uomo di spettacolo come lui, peraltro nello sport da vent’anni, cada in un simile errore da principianti. Già una volta la preparazione della festa gli andò di traverso: Napoli-Salernitana. Delusione immortalata nel film sul terzo scudetto.

De Laurentiis sta sondando cantanti e artisti

Repubblica Napoli scrive:

Se il Napoli riuscirà a mettere le mani sul suo quarto scudetto sarà articolata in due fasi. Venerdì al Maradona alle 20.45 è in programma il primo atto degli eventuali festeggiamenti, subito dopo il fischio finale della sfida contro il Cagliari. L’happening di Fuorigrotta non si esaurirà infatti con l’abbraccio spontaneo tra i 55 mila e la squadra: il cui estemporaneo menù sarà basato in primis sull’esultanza generale e sul giro trionfale dei giocatori. Il tempo di allestire il palco e a seguire è prevista la premiazione ufficiale della Lega Calcio, con la consegna della Coppa (prodotta da una ditta avellinese, Iaco Group) al capitano Giovanni Di Lorenzo e di una medaglia a tutti i protagonisti dell’impresa tricolore. In campo potrà scendere anche Antonio Conte, dopo aver assistito alla partita dalla tribuna per la squalifica. Aurelio De Laurentiis si sta invece dando da fare per organizzare uno show post gara: sondati cantanti e artisti.

Questo benedetto bus scoperto (che pare più importante dello scudetto), invece, dovrebbe esserci lunedì (che è anche il compleanno di De Laurentiis, compirà 76 anni). A meno che la serata non finisca male. Il che – ripetiamo – è decisamente possibile.