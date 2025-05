Scudetto Napoli, il telecronista inglese Kendrick si destreggia col napoletano: «Amm vinciut’!» (VIDEO)

La vittoria del quarto scudetto del Napoli ha portato un telecronista inglese a pronunciare delle frasi in napoletano dopo il fischio finale dell’arbitro La Penna del match contro il Cagliari.

In particolare, Patrick Kendrick, una delle voci internazionali della Serie A, preso dall’euforia ha sfoggiato il suo “napo-inglese” descrivendo la vittoria degli azzurri: «Il Napoli è campione di nuovo! La stagione è iniziata con lo slogan “amma fatica’” ed è finita con “amm vinciut’”!».

Marco Tardelli nel suo appuntamento settimanale su La Stampa scrive dello scudetto del Napoli, dei meriti di Conte, Oriali e ovviamente De Laurentiis e accenna anche al possibile futuro.

Cosa possiamo dire di questo Napoli? Una cosa è certa, non è un miracolo, perché sarebbe come sminuire un lavoro eccezionale fatto da una coppia di fatto come Conte-Oriali, che ha lavorato alacremente per costruire una squadra competitiva e strutturata per la conquista dello scudetto, essendo questo l’unico obbiettivo per i ragazzi di Conte. Il tecnico ha scelto gli uomini che gli servivano, ha dovuto cedere su alcuni bisogni della società, senza lamentarsi, per motivi finanziari ma è sempre andato dritto per la sua strada. È riuscito con le sue capacità gestionali del gruppo a superare il problema infortuni e la carenza di una rosa ristretta.