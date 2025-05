Oriali: «Annata straordinaria, ringrazio tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo Champions»

A Dazn: « Le voci sull'addio di Conte? I rumors li abbiamo sempre tenuti fuori da Castel Volturno non ci siamo fatti assolutamente distrarre»

Protagonista suo malgrado di questa settimana del Napoli per alcune sue dichiarazioni riportate da La Verità che avrebbero confermato la partenza di Antonio Conte direzione Juventus, Lele Oriali ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida tra il Napoli e il Parma

Le parole di Oriali

«Non mi piace molto apparire, preferisco essere. Abbiamo fatto un’annata straordinaria fino ad oggi, ringrazio tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo Champions dal quale siamo entrati dalla porta principale. Meglio di così non credo si potesse pensare».

Il suo rapporto con Conte? «Ha qualche hanno in più, con esperienza in più che ha portato a Napoli con cultura del lavoro e mentalità vincente. Credo che sia il migliore, quando si arriva da situazioni complicate come quella che abbiamo ereditato»

Il mio ruolo nel Napoli in questi momenti? «Dall’inizio della stagione siamo entrati parlando in maniera chiara e decisa al gruppo, portando principi come rispetto e disciplina, con cultura del lavoro e siamo riusciti a fare una stagione straordinaria. Dal mio punto di vista ci sino squadre più competitive e invece sono dietro»

Le voci sull’addio di Conte hanno destabilizzato la squadra questa settimana? «Assolutamente no, noi i rumors li abbiamo sempre tenuti fuori da Castel Volturno non ci siamo fatti assolutamente distrarre