Sarri e la Lazio, a volte ritornano: 2,8 milioni a stagione (Gazzetta)

Il ritorno di Sarri alla Lazio è un’ipotesi molto concreta. Ne scrive anche la Gazzetta dello Sport:

Si muove la Lazio per convincere Maurizio Sarri a tornare sulla panchina biancoceleste. Il nome del Comandante non ha concorrenza per prendere il posto di Marco Baroni. Viene considerato ormai concluso il rapporto con il tecnico fiorentino: entro sabato dovrebbe esserci l’incontro per definire la risoluzione del contratto che scade nel 2026.

Il club biancoceleste sta cercando di accelerare i tempi. Ieri è stata formulata un’offerta che era gia stata anticipata nelle prime telefonate. Si tratta di un contratto biennale da 2,8 milioni di euro a stagione che potranno essere integrati con bonus da definire. Molto probabile anche un’opzione per allungare il rapporto per un altro anno. Cifre che, come base, sono inferiori al precedente contratto di Sarri con la Lazio: 3 milioni a stagione. Completando l’offerta è diventata concreta l’operazione. Sarri ha chiesto tempo. Che può limitarsi a qualche giorno, come anche allungarsi a una settimana. Prima di decidere il 66enne tecnico di Castelfranco vuole evidentemente fare il punto tra altre offerte in arrivo.

Dietro Sarri, molto dietro, le ipotesi Gattuso e Palladino

La Lazio ora è in attesa del sì. Ma parallelamente dovrà seguire anche altre opzioni per cautelarsi. È riaffiorata la candidatura di Rino Gattuso, già considerato nel maggio 2021 prima di arrivare a Sarri . E le dimissioni di Palladino dalla Fiorentina hanno rispolverato una pista percorsa dalla Lazio un anno fa. Ma prima di tutto verrà la decisione del Comandante.