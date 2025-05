Reina si ritira dal calcio giocato, diventerà l’allenatore dell’under 19 del Villarreal

Due ex azzurri, Jose Callejon e Pepe Reina, hanno annunciato questa sera il loro addio al calcio. Josè, 38 anni, attualmente al Marbella giocherà la sua ultima partita sabato 24 maggio. Per lui 737 presenze in carriera, 152 gol, 125 assists, 5 trofei vinti.

A rendere ufficiale il ritiro è stato lo stesso club andaluso, attualmente militante nella terza divisione spagnola, con un comunicato carico di pathos: “Ci giochiamo tutto e rendiamo onore alla nostra storia. Vieni ad assistere all’ultima partita da professionista di José Callejón, leggenda del calcio, e sostieni il Marbella nella finalissima di sabato.”

Significative le stagioni di Callejon a Napoli, un idolo per i tifosi ma anche per tantissimi fantallenatori. Sei anni con i partenopei, 349 partite e 82 gol: il club con più presenze. Vera e propria icona, anni in cui il Napoli pose le basi per i successi di oggi.

Appende i guanti al chiodo anche Pepe Reina, con i suoi 42 anni. Negli anni ha giocato in club prestigiosi come Barcellona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern Monaco, Milan, Aston Villa, Lazio e infine Como. Ma Reina non resterà lontano dal campo: secondo quanto riportato da Matteo Moretto, dalla prossima stagione inizierà la sua nuova avventura da allenatore, prendendo in mano l’Under 19 del Villarreal, il club che ha segnato una delle prime fasi della sua carriera.