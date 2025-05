Allegri continua a dire no all’Arabia perché sa che ci sono possibilità di tornare in Italia (Romano)

Su Youtube cita il Napoli come possibile destinazione di Allegri perché a fine stagione De Laurentiis si siederà ad un tavolo con Antonio Conte per capire del futuro

Si discute sul futuro di Antonio Conte al Napoli, se ne discute oramai da tempo, ma bisognerà aspettare la fine del campionato per capire se realmente, come scriviamo da tempo, l’allenatore salentino lascerà Napoli destinazione Torino. Intanto per la panchina del club azzurro si fanno diverse ipotesi, tra cui quella di Massimiliano Allegri.

Pedullà oggi ha scritto di un incontro tra il tecnico e il presidente del Napoli agli Internazionali di Roma e anche Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, attraverso le informazioni raccolte da Matteo Moretto, parla di Allegri in chiave azzurra.

“Vi diamo due piste per Massimiliano Allegri: È sicuramente uno degli obiettivi per una delle panchine prestigiose dell’Arabia Saudita, ma recentemente ha voluto mettere in stand-by quest’opzione sapendo che ci sono delle possibilità di tornare ad allenare in Italia. Una delle panchine su cui vogliamo mantenere la massima attenzione è il Napoli, perché a fine stagione De Laurentiis si siederà ad un tavolo con Antonio Conte per capire quale strada prendere in futuro. Intanto Allegri continua a dire di no a proposte arabe perché vuole aspettare di capire se si può concretizzare un suo ritorno in Italia»