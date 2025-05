Raspadori fa volare anche Lukaku, a Parma la terza gara consecutiva col nuovo tandem (Gazzetta)

L’ottava volta in questo campionato in cui Conte comincerà la partita con la Lu-Ra in attacco. Raspadori è diventato un fattore chiave per sbloccare le partite

In vista della sfida del Napoli al Tardini contro il Parma, la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo si concentra sul tandem d’attacco azzurro. Raspadori più Lukaku per la terza volta consecutiva, l’ottava in assoluto in campionato. E i precedenti fanno ben sperare il Napoli.

Il 2025 ha segnato un cambio netto con il passato per Raspadori

Scrive D’Angelo:

Ma il 2025 ha segnato un cambio netto col passato, soprattutto per Jack. Che ora gioca, segna, inventa, risolve. E fa volare anche Lukaku, che può dividere spazi e condividere palloni con una spalla accanto. La nuova coppia è ormai rodata. E allora toccherà di nuovo a loro trascinare il Napoli nell’ultimo scoglio lontano dal Maradona.

A Parma sarà la terza gara consecutiva col nuovo tandem del gol in prima linea. L’ottava volta in questo campionato in cui Conte comincerà la partita con la Lu-Ra in attacco. Raspadori sta vivendo un momento d’oro e, specialmente in trasferta, è diventato un fattore chiave per sbloccare le partite.

Lukaku domenica è tornato al gol, ma ha interrotto una specie di incantesimo napoletano. Fino a domenica scorsa, a ogni gol di Lukaku corrispondeva una vittoria del Napoli. E forse anche per questo la frenata col Grifone è apparsa ancora più clamorosa agli occhi dei tifosi.

«So quanto è importante la partita di domenica contro il Parma: ora dobbiamo recuperare le energie e prepararci nel migliore dei modi. Abbiamo due finali e la prossima è quella con il Parma».