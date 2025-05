Raspadori: «Dobbiamo vincere contro il Parma che scenderà in campo con il coltello tra i denti»

A Radio Crc: «Abbiamo fatto un’ottima partita, preparata alla grande e giocata con intensità. Non siamo riusciti a fare il terzo gol, che sarebbe stato quello per chiudere la partita»

Le parole di Raspadori

«So quanto è importante la partita di domenica contro il Parma: ora dobbiamo recuperare le energie e prepararci nel migliore dei modi. Abbiamo due finali e la prossima è quella con il Parma».

Mancato qualcosa stasera? «Abbiamo fatto un’ottima partita, preparata alla grande e giocata con intensità. Non siamo riusciti a fare il terzo gol, che sarebbe stato quello per chiudere la partita. Inoltre ultimamente non avevamo subito gol, invece stasera ne abbiamo subiti due, quindi è chiaro che qualche dettaglio vada sistemato. Avremmo potuto fare meglio, però siamo davanti sapendo che il destino è nelle nostre mani».

Il secondo gol nasce da qualcosa che avevamo preparato per cercare di trovare una soluzione diversa, avendo qualche altro giocatore in più in fase di costruzione. Possiamo farlo meglio, ma secondo me abbiamo fatto una bella partita, anche se c’è il rammarico per i due punti persi».

Il Parma è una squadra che cerca di fare la partita e gioca a viso aperto: anche loro stanno giocando per un obiettivo importante e scenderanno in campo con il coltello tra i denti, com’è giusto che sia. Sarà una partita difficile, ma ci prepareremo al meglio. Un mio gol? Il nostro obiettivo è portare a casa i tre punti, poi chiaro che segnare fa sempre piacere a livello personale, ma ciò che conta è il risultato della squadra»