L’Al-Hilal fa sul serio per Osimhen: sorpasso sul Manchester United, il Galatasaray spera – (Corsport)

Scrive il Corriere dello Sport: "De Laurentiis tratta con gli arabi così come sta facendo Osimhen"

Victor Osimhen presto potrebbe tornare a Napoli ma solo di passaggio. L’attaccante ancora di proprietà degli azzurri, infatti, è pronto a fare rientro dal prestito dal Galatasaray ma solo per poi essere venduto al miglior offerente. Il nigeriano è molto conteso. Si vociferava del Manchester United ma nelle ultime ore ci sarebbe l’Al Hilal, balzato in pole.

Osimhen, l’Al Hilal adesso è in pole: i dettagli

Ne ha parlato quest’oggi l’edizione del Corriere dello Sport. Ecco un breve estratto:

“Il tesoro che De Laurentiis ha deciso di mettere a disposizione si fonda sui 70 milioni di Kvaratskhelia al PSG e sui 75 di Osimhen attraverso la clausola. La Juve ci ha provato offrendo 85 milioni, il Napoli non ha voglia di rinforzare una concorrente in Italia”.

“L’Al-Hilal è tornato di prepotenza, De Laurentiis tratta con gli arabi così come sta facendo Osimhen. Stipendio superiore a 30 milioni di euro (richiesta intorno ai 40). Anche il Galatasaray incalza: ha i milioni da investire e per convincere è pronto ad offrire 15 milioni a stagione”.

Queste, invece, le parole del tecnico Okan Buruk che spera invece in una permanenza al Galatasaray.

«Sono fiducioso che il presidente e il consiglio di amministrazione faranno tutto il necessario per quanto riguarda Osimhen. Ora la palla è nel suo campo. Abbiamo seguito un processo simile con Icardi: ha rifiutato le offerte dell’Arabia Saudita e ha scelto il Galatasaray. Spero che accada lo stesso con Osimhen, questa è la mia speranza. Dopo la partita contro il Başakşehir, ci siederemo con lui più chiaramente. I soldi sono molto importanti: 30 milioni sono una grossa cifra, ma anche 20 milioni sono una grossa cifra. Non incolpo mai i giocatori per le loro decisioni, ma ciò che conta di più è se il giocatore vuole rimanere».