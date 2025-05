McTominay in campo per la rifinitura del Napoli, dovrebbe essere in campo questa sera

Le sensazioni sembrano dunque essere più che positive per la sfida contro il Parma, del resto Conte aveva detto: «McTominay lo metto in campo anche se è zoppo»

Il Napoli gioca oggi contro il Parma una sfida fondamentale per conservare il vantaggio sull’Inter che porta alla vittoria dello scudetto. Tra i vari problemi che la formazione azzurra ha dovuto superare in questo periodo c’è anche il recente problema muscolare si McTominay che ha messo in discussione, almeno per i giornalisti, la sua presenza questa sera in campo.

Questa mattina sembra che le nuvole si siano diradate. A dare indicazioni chiari la seduta di rifinitura che il Napoli sta svolgendo al centro Sportivo dell’ACD Colorno Calcio a Colorno, in provincia di Parma. Lo scozzese Scott McTominay il quale è regolarmente in campo. Le sensazioni sembrano dunque essere più che positive per la sfida contro la compagine allenata da Cristian Chivu. L’ex Manchester United partirà dunque titolare.

In conferenza stampa Conte aveva risposto così precedentemente alla domanda su come stessero gli infortunati: «McTominay ha avuto qualche problemino in settimana, però come vi dico sempre troveremo sempre la soluzione a prescindere perché questo è un gruppo di ragazzi fidato che sta superando difficoltà importanti. Cercheremo sempre di trovare soluzioni. Neres ha recuperato, ha aumentato l’autonomia ma non è pronto all’impiego dall’inizio»

Poi però a microfoni spenti come riporta Radio Crc, Antonio Conte avrebbe risposto ad un ulteriore domanda sulle condizioni di McTominay riguardo al suo possibile impiego dal primo minuto contro il Parma. La sua risposta sarebbe stata più che affermativa: «McTominay lo metto in campo anche se è zoppo»