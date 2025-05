È stato vittima di un affaticamento per cui è stato necessario un lavoro specifico. Quando lo United vinse la Premier, non aveva diciotto anni

McTominay e la settimana di paura: il calciatore universale che Conte non toglie mai (Corsport)

Scott McTominay ha accusato un lieve risentimento muscolare in settimana. Un brivido ha percorso la schiena di Conte e dello staff tecnico del Napoli. È un calciatore fondamentale per questo Napoli. Dovrebbe essere regolarmente in campo. Ha saltato soltanto Napoli-Milan e comunque gli azzurri vinsero.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino:

Si ripartirà da lui, da McT, che sarà in campo partendo da sinistra, il punto di partenza del suo itinerario in cui non ci sono vincoli o strade interrotte. Gioca ovunque, attacca e difende, percorre quasi sempre più chilometri di tutti che sfrutta per attaccare l’area e poi rientrare, recuperare palla e ripartire. Conte gli chiederà un altro sforzo, l’ennesimo, sapendo di potersi fidare: è il maratoneta della squadra e del campionato, del resto. McTominay è la massima espressione del suo calcio universale e totalizzante senza etichette o barriere.

McTominay: c’è un motivo se le ha giocate tutte (o quasi)

C’è un motivo se le ha giocate tutte, Milan al ritorno a parte, l’unica saltata ma solo per un improvviso stato influenzale. (…) Mezzala dalla spiccata puntualità per il gol. Sono undici in questo campionato, dodici con quello al Palermo in Coppa Italia.

Ce ne sarebbero altre, poi, di doti: la freschezza atletica, la resistenza all’urto, la capacità di non uscire mai dalla partita, la costanza di rendimento, l’intelligenza tattica, la potenza, volendo anche l’eleganza quando esce palla al piede da situazioni apparentemente scomode. Anche per questo, nei giorni scorsi, McT è stato vittima di un affaticamento per cui è stato necessario un lavoro specifico. Questa sera sarà regolarmente al suo posto. Ha prenotato un tavolo con vista sul tricolore. Sarebbe la prima volta anche per lui. L’ultima Premier dello United nel 2013. Scott non aveva neppure diciotto anni.

