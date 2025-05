Conte: «Chi è abituato a vincere, vive questi momenti serenamente. Altrimenti tutto l’ambiente diventa ansioso»

In conferenza: «I miei calciatori sanno per quale obiettivo stanno competendo, è un evento che non succede ogni anno. A Napoli ogni scudetto è storico»

Nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio (qui per le dichiarazioni integrali ndr) Antonio Conte ha parlato ampiamente della stagione del Napoli, considerandola comunque come positiva. Nello specifico, l’allenatore ha voluto chiarire cosa significhi pensare di vincere a Napoli, certificando anche come i calciatori lo abbiano capito nel corso della stagione o vedendo ciò che è successo due anni fa. Conte ha voluto parlare anche dell’abitudine (sorridendo sornione, tra l’altro ndr) che manca in certi ambienti alla vittoria, il che porta una bella dose di pressioni e di comportamenti ansiosi o tesi quando questa si avvicina.

Conte: «Per Napoli ogni scudetto è storico»

Conte, lei ormai conosce bene i suoi calciatori: guardandoli ora cosa percepisce?

«Loro sanno bene che si stanno giocando per un obiettivo differente rispetto ai grandi club, perché per Napoli ogni scudetto è storico. Basti pensare che due anni fa non lo si vinceva da 33 anni e lo si era vinto con Maradona. Si sa la differenza, si avverte. Si sa anche che tipo di differenza c’è nel vivere queste situazioni. Chi ci è abituato le vive in modo sereno, chi invece non lo vive spesso… è tutto l’ambiente che diventa ansioso, carico di tensione e altre cose che dovremo cercare di tenere nel giusto peso. Il troppo stroppia. Però i ragazzi lo sanno, sanno cosa significa vincere uno scudetto a Napoli perché lo abbiamo visto tutti cosa è successo due anni fa, io per primo. Sono eventi importanti che non accadono sempre, sono saltuari. Vincere a Napoli significa rimanere nella storia della città»