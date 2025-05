Il brasiliano non è ancora al top e va gestito, quindi si accomoderà in panchina sapendo già che nella ripresa toccherà anche a lui

Neres è il jolly che Conte si porta in panchina per giocarselo nel secondo tempo (Corsport)

A Parma Conte si affiderà nuovamente a Raspadori al fianco di Lukaku nel 4-4-2 delle ultime gare ma David Neres è stato recuperato, ha anche giocato scampoli di partita domenica scorsa contro il Genoa. Quindi a Parma ci sarà e il tecnico azzurro fa molto affidamento sulla capacità del brasiliano di entrare e spaccare le partite come ha dimostrato nella prima parte di stagione. Poi, tra infortuni e appannamenti vari, è via via scomparso. Ma ora il Napoli si gioca tutto e Neres ha la possibilità di entrare nella storia del club.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino:

A proposito di gol, la carta Neres sarà preziosa. Col Genoa è entrato nel finale creando pericoli, in questa settimana ha continuato ad allenarsi per ritrovare la miglior condizione diventando anche, nel caso, un’opportunità per il ritorno al passato, il 4-3-3. Ma Conte, come detto, ha blindato il Napoli, quindi sarà ancora Raspadori a completare l’attacco con Politano e Lukaku. Neres, che non è ancora al top e va gestito, si accomoderà in panchina sapendo già che nella ripresa, a prescindere dal risultato, toccherà anche a lui. Una risorsa preziosa per questo finale di campionato che Conte, da un po’ di partite, vive senza gli altri due infortunati, Juan Jesus e Buongiorno. Quest’ultimo proverà a esserci per l’ultima contro il Cagliari. Domani accanto a Rrahmani riecco Olivera che ha voglia di riscattarsi dopo le difficoltà contro il Genoa. Completeranno l’undici Meret in porta e Di Lorenzo e Spinazzola terzini. È il Napoli degli ultimi passi a cui Conte affida la sua ambizione.

Neres sta ritrovando la condizione ma non ha i novanta minuti nelle gambe (Sky Sport)

La partita a Parma può valere una stagione. Conte vuole arrivarci con le sue armi ma le frecce al suo arco possono anche essere più del previsto. Da quello che riporta Francesco Modugno, inviato Sky a Castel Volturno, Neres sta ritrovando la condizione e potrebbe essere una soluzione, anche se non ha i 90 minuti nelle gambe.

Le parole di Modugno a Sky Sport:

«C’è un settore al Tardini i 3500 posti che aspetta i tifosi del Napoli. Ci saranno delle limitazioni. Il momento è decisivo, importante, piena consapevolezza della squadra. Il Napoli dovrebbe essere quello delle ultime uscite. C’è Neres che sta ritrovando la condizioni ma non ha i novanta minuti nelle gambe. Davanti però Raspadori si è meritato un posto da titolare, insieme a Lukaku. Il Napoli ha le sue certezze e andrà a Parma con quelle».