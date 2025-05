McTominay calciatore di aprile dell’Assocalciatori: “mai stato così facile assegnare il premio”

“Ha segnato cinque gol che hanno portato tre vittorie consecutive. A Napoli ormai è McTominay-mania, e come dar loro torto?”

Scott McTominay è stato premiato miglior giocatore del mese di aprile. A dare l’annuncio è stata l’Aic (Associazione Italiana Calciatori) attraverso un comunicato ufficiale. Il centrocampista del Napoli è stato votato dai suoi colleghi militanti in Serie A e in Serie B.

L’AIC su McTominay: “Raramente abbiamo assegnato questo premio con così tanta facilità”

“Da quando l’Associazione italiana calciatori ha istituito il premio di calciatore del mese di Serie A e di Serie B in collaborazione con Ultimo Uomo, raramente è stato così facile assegnarlo. Il calcio è uno sport in cui ci si può mettere in mostra in molti modi: segnando gol, impedendo agli altri di farlo, partecipando in maniera eccellente alla fase creativa, anche facendo poche cose ma importantissime e per questo non è mai facile scegliere cosa e chi premiare. Questo mese di aprile, però, Scott McTominay si è stagliato indubbiamente sopra tutti gli altri calciatori della Serie A”.

I numeri dello scozzese hanno fatto volare il Napoli

“Con cinque gol segnati sui sette totali del Napoli, da centrocampista, cinque gol che hanno portato tre vittorie consecutive. Nove punti che hanno permesso alla squadra di Conte di scavalcare l’Inter in testa alla classifica, e arrivare alla volata finale con un vantaggio piccolo ma importantissimo. A Napoli ormai è McTominay-mania, e come dargli torto? È quasi superficiale aggiungere altro, ma c’è altro: lo scozzese ha fatto tutto questo nel momento più difficile della stagione”.

Per McTominay potrebbe arrivare un altro premio

Il giocatore arrivato dal Manchester United nella giornata odierna ha vinto anche il premio di giocatore del mese votato da i tifosi della propria squadra, ma per McTominay potrebbe arrivare anche un terzo premio. Infatti, lo scozzese è in lista per il titolo di POTM della Serie A. Oltre al giocatore del Napoli per il premio in questione sono presenti anche Diao (Como), Ndoje (Bologna), Rovella (Lazio) e Soulè (Roma).

