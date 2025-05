La “McTominay-mania” finisce anche sulla Espn: la Scozia ne ha fatto un testimonial per il turismo

La Scozia lo utilizza tipo Proloco. A Manchester solo Bruno Fernandes ha segnato di più, come ha fatto lo United a venderlo?

La “McTominay-mania” finisce anche sulla Espn: «Come ha fatto lo United a venderlo?»

“La brava gente di Napoli del calcio partenopeo sembra essere affetta da un grave e delirante caso di McTominay-mania acuta”. Così, in forma virale, la grande stagione dello scozzese napoletano viene raccontata anche dalla Espn.

“Dopo appena 30 partite, il centrocampista della nazionale scozzese è già diventato un eroe di culto”. “McTominay ha collezionato due presenze con lo United all’inizio della stagione, prima di trasferirsi al Napoli per 25,4 milioni di sterline. Da allora ha prosperato sotto la guida di Conte, che ha ovviamente compreso il valore di costruire una squadra attorno a un centrocampista offensivo combattivo e laborioso, che rappresenta anche una costante minaccia sotto porta”.

L’effetto McTominay sulla rotta turistica Scozia-Napoli

Ovviamente la storia dei soprannomi è anche sul sito di Espn, ma serve per spiegare agi americani il “fenomeno”: “Tale è il fervore che circonda la grande McTominaissance del 2024-25 a Napoli che l’industria turistica scozzese ha recentemente tentato di trarre profitto utilizzando il centrocampista (e il compagno di squadra e connazionale Billy Gilmour) per convincere la gente del posto a visitare la Scozia e immergersi nella cultura, nella cucina, nel whisky e nell’ospitalità della nazione. In un grande mercato allestito nella città italiana, la delegazione del tour “A Taste of Scotland” ha offerto sconti su boccali di birra scozzese a tutti i tifosi del Napoli presenti al Mercato Europeo, allestito in Piazza Dante durante il fine settimana. Oltre a essere addobbato con tartan, il banco esponeva anche la maglia numero 8 del centrocampista appesa all’ingresso” .

“E’ giusto dire che McTominay sta vivendo la stagione della sua vita in Italia, dopo essersi liberato dalle catene dell’Old Trafford. Ha indubbiamente giocato un ruolo fondamentale in quella che potrebbe essere una straordinaria vittoria del campionato nella sua stagione d’esordio a Napoli. Da quando McTominay ha lasciato Old Trafford solo un giocatore dell’attuale rosa del Manchester United ha ottenuto un contributo gol maggiore: Bruno Fernandes. Considerando i deludenti risultati ottenuti in Premier League in questa stagione, viene da chiedersi perché lo United lo abbia lasciato andare”.

