L’Inter non molla Raspadori, soprattutto se il Napoli dovesse trattare per Frattesi (CorSport)

Il sogno dei nerazzurri resta Nico Paz, ma uno scambio Frattesi-Raspadori non sarebbe da sottovalutare, anche se l’ex Sassuolo si è rivelato prezioso per Conte.

L’Inter non ha mollato Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli si è rivelato prezioso per Antonio Conte in questa stagione, dati gli infortuni di David Neres. Ma al tecnico azzurro piace molto Davide Frattesi, su cui il Napoli potrebbe imbastire una trattativa in caso, ad esempio, di addio di Anguissa. Già a gennaio gli azzurri avevano provato ad affondare il colpo per il centrocampista interista, ma l’alta richiesta economica da parte del suo club aveva frenato la trattativa.

L’Inter non molla Raspadori, soprattutto se il Napoli volesse trattare per Frattesi

Il Corriere dello Sport scrive:

L’Inter parte da un minimo garantito di 24 milioni, ma può spingersi bel oltre i 100 arrivando in fondo. Sarà fondamentale intervenire in attacco con uno o due innesti: il sogno resta Nico Paz, ma occhio a Raspadori, soprattutto se il Napoli si dovesse fare avanti per trattare l’acquisto di Frattesi.

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport scrive:

Raspadori, l’universitario con la faccia da calciatore, ha uno viziaccio (si fa per dire): fa il tipo spavaldo e la voce grossa quando una lotta scudetto s’accende ed entra nel vivo. Lo ha fatto nel 2023, segnando allo Stadium contro la Juve il gol che ha blindato il trionfo annunciato di quel Napoli più spavaldo di lui, e s’è ripetuto sabato a Lecce: punizione micidiale, con la diabolica partecipazione di McTominay in barriera, e vittoria fondamentale nel momento cruciale del testa a testa con l’Inter per un titolo tutt’altro che scontato. Jack, nell’indecisione, s’è travestito da asso e ha provato ad accorciare i tempi. Raspa vanta 2 reti su punizione diretta con meno di dieci tentativi dal 2023. In dote, complessivamente, ha portato al Napoli 7 punti. Un settebello ancora molto italiano.

