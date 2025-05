Raspadori, zitto zitto, si accende quando si parla di scudetto (CorSport)

Ha segnato nel 2023 allo Stadium contro la Juve e si è ripetuto sabato a Lecce. Ha portato 7 punti al Napoli finora quest’anno.

La rete di Giacomo Raspadori è stata decisiva nel match contro il Lecce, portando i tre punti al Napoli. Ma non solo. Sono 7 i punti a cui ha contributo l’attaccante ex Sassuolo quest’anno; anche se non è un titolare, ha sostituito in più occasioni l’infortunato David Neres facendosi trovare pronto accanto a Romelu Lukaku. Cinque le reti segnate finora in stagione.

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport scrive:

Raspadori, l’universitario con la faccia da calciatore, ha uno viziaccio (si fa per dire): fa il tipo spavaldo e la voce grossa quando una lotta scudetto s’accende ed entra nel vivo. Lo ha fatto nel 2023, segnando allo Stadium contro la Juve il gol che ha blindato il trionfo annunciato di quel Napoli più spavaldo di lui, e s’è ripetuto sabato a Lecce: punizione micidiale, con la diabolica partecipazione di McTominay in barriera, e vittoria fondamentale nel momento cruciale del testa a testa con l’Inter per un titolo tutt’altro che scontato. Jack, nell’indecisione, s’è travestito da asso e ha provato ad accorciare i tempi. Raspa vanta 2 reti su punizione diretta con meno di dieci tentativi dal 2023. In dote, complessivamente, ha portato al Napoli 7 punti. Un settebello ancora molto italiano.

Tra l’altro, considerando il periodo dal 2022-23, Jack è uno dei tre giocatori capaci di trovare almeno due gol su punizione diretta in Serie A – con Milik e Soulé – e ad averne calciate meno di dieci.Con Piccoli e Lucca, Raspadori è uno dei tre giocatori italiani nati negli anni duemila ad aver segnato almeno 5 gol in ciascuna delle ultime due stagioni di Serie A. Nel campionato 2022-2023, invece, furono due.

