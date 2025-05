L’agente di Allegri: «Più a Napoli o Milano? Non lo vedo da nessuna parte»

Allegri è di gran lunga il profilo migliore per succedere a Conte, legge la partita come nessun altro, questo è certo, ma al momento di certo c’è poco altro. Non si sa ancora se Conte deciderà di lasciare la panchina del Napoli e quindi se Massimiliano Allegri potrà succedergli. Non appena la situazione si è complicata sono subito scattate le sirene rossonere per il tecnico livornese.

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha riportato le parole dell’agente di Max Allegri al GoldenBoy:

Più a Napoli o Milano? «Non lo vedo da nessuna parte. Fino a quando le cose non si materializzano non mi piace alimentare quelle che poi diventano delle cose poche serie».

Panchine? «Non ho certezza che Napoli o Inter decidano di cambiare».