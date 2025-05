Allegri in stand-by col Napoli, il Milan intensifica i contatti (Di Marzio)

Fino ad ieri sembrava un futuro già scritto, l’addio di Antonio Conte al Napoli, avrebbe aperto le porta all’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. Dopo lo stand-by, chiesto dal tecnico salentino, le carte si sono rimescolate e, come scrive l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio il Milan si è fiondato prepotentemente su Allegri.

#Milan, per la panchina contatti continui anche con #Allegri (in stand-by con il #Napoli). Si punterà su di lui in caso #Italiano rinnovasse con il #Bologna

Non vorrei che tra Conte e Allegri il Napoli facesse la fine dell’asino di Buridano

Conte va via. Conte resta. This is the problem. Questo è il problema. E per il momento paralizza la situazione. Mi sono allora ricordato dell’asino di Buridano e del celebre paradosso connesso.

“Un asino che moriva di fame e di sete si trovava tra due fasci di fieno e due secchi d’acqua. Poiché non sapeva scegliere se mangiare e bere a destra o a sinistra restò immobile e morì”. Io spero fortemente che Conte resti a Napoli. Si tratta di un tecnico di livello internazionale. Su questo nessun dubbio. Però c’è un male peggiore della sua partenza. Ed è lasciarsi sfuggire le alternative (l’alternativa) oggi in campo per aspettare le sue scelte. Che magari sono condizionate da fattori esterni ancora in movimento. Le alternative possono svanire da un momento all’altro. Molti probabilmente i cani intorno allo stesso osso. Molti, in particolare, attratti da Allegri un allenatore che fa specie non vedere in panchina. Juve, Milan, Roma, Atalanta (e magari la stessa Inter) sono alla ricerca di un tecnico che riscatti le recenti delusioni. Quindi mi sento di esortare il presidente (ma spero non ce ne sia bisogno) a scegliere. A decidere nulla interposita mora.