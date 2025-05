La squadra più ricca del mondo non sarà il Real o il Psg, sarà il Neom in Arabia. E vogliono de Bruyne (El Mundo)

Per ora è ancora solo un modesto club appena promosso in prima divisione saudita. Ma fa parte di un progetto folle, con uno stadio sospeso a 350 metri d'altezza

Tra tutti i deliri megalomani con cui l’Arabia Saudita cerca di cambiare la propria immagine all’estero, il più figo di tutti è Neom, un imponente progetto di sviluppo urbano nella provincia nord-occidentale di Tabuk. Lo racconta El Mundo, ed ha un po’ – molto lateralmente – anche a che fare con il futuro del Napoli.

Dal 2018 la famiglia reale promuove questa utopia futuristica, di cui fa parte The Line, una città composta da un’unica fila di grattacieli, lunga 170 km, alta 500 metri e larga 200 metri, progettata per nove milioni di abitanti. “Molto meno noti, tuttavia, sono i piani del principe ereditario Muhammad bin Salman per il Neom SC, un modesto club recentemente promosso nella prima divisione saudita. In mezzo a tutta questa segretezza, il giornalista britannico James Montague si è recato nella regione per valutarne i progressi, che ha poi raccolto in Engulfed: How Saudi Arabia Bought Sport, un libro che uscirà alla fine dell’anno.

Il fatto, scrive il Mundo è che il “Neom SC sta già rivaleggiando con Real Madrid, Manchester City e Psg per diventare la squadra più ricca del mondo”.

“L’accesso è molto complicato e sembra impossibile arrivarci, ma ovviamente è possibile. Ci sono hotel e resort aperti, anche se completamente vuoti, quindi è molto difficile comprendere la vera portata del progetto al momento”, dice Montague a proposito dei lavori su The Line, che sono stati rallentati negli ultimi mesi a causa dei costi esorbitanti.

E il Napoli? Che c’entra il Napoli? “Solo un mese fa, Sky Sports ha riportato l’interesse del Neom per Kevin de Bruyne, un veterano in cerca di nuovi orizzonti dopo 10 anni al Manchester City. Altre recenti indiscrezioni puntano su Jorginho, che non rientra nei piani di Mikel Arteta all’Arsenal, e sul portiere del Manchester United André Onana”.

“Bin Salman si è impegnato personalmente e nutre grandi aspettative per Neom. Il fatto che anche la Coppa del Mondo si terrà lì dimostra l’importanza del progetto sportivo. Alla luce di tutto ciò, sembra chiaro che Neom sia troppo grande per fallire”, aggiunge il giornalista. Che poi racconta anche i piani per la costruzione dello stadio futuristico del Neom, “progettato a 350 metri di altezza – un po’ come l’Empire State Building – e incastonato tra gigantesche pareti di vetro sulle rive del Mar Rosso. “Hanno accorciato le scadenze e le richieste. I 170 km iniziali di The Line saranno ridotti a soli due, dove sorgerà la sede della Coppa del Mondo”, analizza a proposito di questa colossale impresa ingegneristica, alimentata da energia rinnovabile. “Sebbene agiscano in modo piuttosto riservato, possiamo dire che sta succedendo qualcosa di enorme dal gran numero di lavoratori asiatici che si recano lì e dall’enorme quantità di acciaio che vi viene spedita: non meno del 20% della produzione mondiale”..