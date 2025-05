Juventus, Giuntoli si becca la smentita persino da Tudor: no, io al Mondiale per Club non ci vado

La Juve ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League, ma in casa bianconera continua ad esserci qualche corto circuito. Soprattutto sotto l’aspetto comunicativo, come testimonia il “botta e risposta” tra il direttore Cristiano Giuntoli – che ormai colleziona solo magre figure – e l’allenatore Igor Tudor. Ancora ricordiamo quando confermò Thiago Motta che pochi giorni dopo venne esonerato.

L’episodio è avvenuto tra la vigilia della match tra la Juve e il Venezia e il dopo-partita, quando il tecnico croato ha, di fatto, smentito il dirigente ex Napoli riguardo la sua sicura presenza in panchina al Mondiale per Club.

Le parole di Giuntoli

Prima della gara, Giuntoli aveva dichiarato: “Se sarà Tudor l’allenatore in caso di Champions? Le valutazioni le faremo a bocce ferme, noi siamo molto contenti del suo operato. Vogliamo fare il Mondiale per club con lui”. Mentre alla domanda su Conte, aveva dribblato così: “Mi limito a fare i complimenti al Napoli e basta”.

La ‘smentita’ di Tudor

Battuto il Venezia, ed ottenuto il pass per la Champions, Tudor si è presentato ai microfoni di Sky Sport dicendo: “In queste nove partite che ho allenato, mancavano sempre dei titolari. Serve essere al completo per vedere davvero il valore della rosa. Con Bremer, Koopmeiners e Cabal, questa è una squadra seria”.

Il tecnico è convinto che, con piccolo migliorie, la Juventus possa tornare competitiva già il prossimo anno: “Con due o tre pezzi giusti, si può lottare per vincere. Serve un po’ di esperienza, perché in certi momenti siamo ancora un po’ verdi”.

Quanto al futuro, ecco le parole in controtendenza alle affermazioni di Giuntoli: “La conferma? Si saprà presto, sicuramente prima del Mondiale per Club. Non sarebbe giusto andare lì senza aver preso una decisione, né per me né per la società. Serve un po’ di pazienza, ma ci sarà chiarezza”.

Concetto confermato poi nell’intervista per Dazn: “Futuro? Si saprà presto, è giusto così. Giusto saperlo prima del Mondiale per Club, non ha senso andare senza futuro. Non è corretto, penso che è una cosa logica. Qualsiasi cosa succede nella vita l’accolgo a braccia aperte. Non ne abbiamo parlato, siamo stati concentrati sulle partite”.

Insomma, un po’ di confusione c’è.