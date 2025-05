Conte e De Laurentiis, una coppia al capolinea. Hanno visioni diverse del business calcio (Corsera)

È finita tra Conte e De Laurentiis (in realtà è finita da quasi tre mesi). Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, racconta le ultime ore del loro rapporto con il week-end trascorso sull’isola di Ischia.

Scrive il Corriere della Sera:

A pranzo si sono rivisti con le famiglie al ristorante dell’hotel, un marziano non avrebbe avuto alcuna esitazione: sereni, felici. Insieme. Una coppia evidentemente giunta al capolinea, senza conti in sospeso. C’è un contratto, certo. Che vincola Conte fino al 2027, ma se uno scudetto è per sempre, non è detto che l’amore sia eterno. Senza veleni e dispetti. De Laurentiis è stato chiaro: «Non obbligo nessuno, chi non sta bene in un ambiente deve cambiare aria».

Conte e De Laurentiis, nessun tradimento

Nessun tradimento — per quanto sulla strada di Conte sia rispuntato l’antico amore per Madama Juve fresca di qualificazione in Champions— la storia con Napoli finisce perché Conte e De Laurentiis guardano al futuro in maniera differente.

Non c’entra il mercato (Adl ha già bloccato De Bruyne e si attrezza per la Champions) né motivi economici a segnare la distanza fra i due. Idee, visioni del business calcio diverse. Nel calcio, come in politica, come nella vita, però le cose possono cambiare in un amen.

Paolo Condò, sempre sul Corriere della Sera, ormai non fa più mistero del passaggio di Antonio Conte alla Juventus:

All’ultimo respiro e con un fiatone corto così la Juventus ha raggiunto il traguardo minimo della sua faticosa stagione, e potrà dare ad Antonio Conte, che le si sta avvicinando, una stagione in Champions League.